Gevangenisstraf voor supporters Feyenoord na rellen en vernielen van beroemde fontein in Rome

Burgemees­ter Rome wil verniel­zuch­ti­ge toeristen op zwarte lijst zetten

4 mei Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, is de vele vandalenstreken van toeristen in haar stad beu. Nadat drie toeristen in één week tijd hun naam in het 2000 jaar oude Colosseum hebben gekrast, heeft ze maatregelen aangekondigd om vernielzuchtige bezoekers uit haar stad te weren.