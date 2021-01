Gevangenisstraf voor stelende werknemer Buckingham Palace

Royalty Kreeg Queen Elizabeth al coronavac­cin? Buckingham Palace houdt lippen stijf op elkaar

3 januari Buckingham Palace wil niets loslaten over de vaccinatie van koningin Elizabeth. Of de 94-jarige Queen wel of niet al gevaccineerd is tegen het coronavirus, is een privézaak. Dat zegt een woordvoerder van het paleis tegen het Duitse persbureau DPA.