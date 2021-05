Gevangenisstraf voor Oostenrijker die ex-vrouw opzettelijk met coronavirus besmette

Al dertien maanden ligt coronapa­tiënt Jason (49) op intensieve zorg van Brits ziekenhuis: “Ik vrees dat hij stilaan alle geloof in herstel kwijt is”

17:47 Sinds 31 maart 2020 ligt de Brit Jason Kelk (49) op de afdeling intensieve zorg van het ziekenhuis in Leeds. Zijn toestand leek aanvankelijk te verbeteren en het vooruitzicht kwam dichterbij om weer naar huis te kunnen gaan. Maar de afgelopen week is zijn toestand opnieuw verslechterd. Hij valt geregeld flauw, is verward en de artsen weten niet waaraan dat ligt. Zijn vrouw Sue vreest dat haar man niet meer gelooft in zijn herstel.