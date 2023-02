Gevangene die sprak over marteling mag weg uit Guantanamo Bay

Britse Alice (4) doodgebe­ten door Amerikaan­se buldog, buren dachten dat geschreeuw “van iemands televisie kwam”

In de Britse stad Milton Keynes, in het zuidoosten van Engeland, is een vierjarig meisje dinsdag in haar tuin doodgebeten door een Amerikaanse buldog van de buren. De politie kwam kort na de aanval, omstreeks 18.00 uur, ter plaatse, maar voor de kleine Alice Stones kon geen hulp meer baten. De kleuter overleed ter plekke. De hele buurt is erg aangedaan door het tragische ongeval. “Het is hartverscheurend dat we haar nooit meer gaan terugzien”, klinkt het.

