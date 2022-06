Gevangene die op spectaculaire wijze ontsnapte, vermoordt gezin met drie kinderen in Texas

Alle alarmbellen gingen af toen gisteravond vijf doden teruggevonden werden in een woning in Centerville. Volgens CBS News ging het om één volwassene, één minderjarige en drie jongere kinderen. Meteen werd in de richting van Lopez gekeken. De gevaarlijke crimineel was drie weken eerder immers in die buurt ontsnapt, een klopjacht had tot dan nog niets opgeleverd.

De autoriteiten zijn er nu van overtuigd dat Lopez in het vakantiehuis ingebroken heeft. De familieleden, die zelf in Houston wonen, werden donderdagochtend nog levend gezien. Om 18 uur bleken ze vermoord. De identiteit van de slachtoffers is voorlopig niet bekend.

Spijkermat

Lopez ging ervandoor met hun kleren, wapens en een witte Chevrolet Silverado uit 1999. “We zullen niet rusten vooraleer we hem te pakken hebben”, stelde justitiewoordvoerder Jason Clark tijdens een persconferentie.

Niet veel later volgde de doorbraak al: agenten zagen de gestolen pick-uptruck in Jourdanton voorbijrijden (een dorp op 350 kilometer van Centerville), waarna collega’s een spijkermat klaarlegden. Met vier platte banden zat Lopez als een rat in de val. In een wanhoopspoging nam hij de politie onder vuur, maar bij die kogelregen werd hij zelf doodgeschoten.

Metalen kooi

Op 12 mei was Lopez op spectaculaire wijze ontsnapt uit de kooi van een gevangenisbus. Hij had toen een afspraak bij de dokter, maar maakte van de gelegenheid gebruik om zich van zijn hand- en enkelboeien te ontdoen. Hoe hij daarin geslaagd is, is nog steeds niet duidelijk.

Vervolgens brak Lopez de metalen kooi open en viel hij de chauffeur aan. Die laatste kreeg daarbij messteken in de hand en de borst.

Levenslang

De crimineel reed daarop zelf met de bus weg. Ver kwam hij echter niet, omdat een collega van de chauffeur de achterband lek geschoten had. Lopez spurtte uiteindelijk de bossen in, daarna werd niets meer van hem vernomen. De vijftien andere gevangenen in de bus bleven gelukkig wel vastgeketend.

Lopez zat een levenslange celstraf uit voor een moord die hij pleegde aan de Mexicaanse grens. Daarnaast was hij ook nog veroordeeld voor een moordpoging. Na zijn ontsnapping werd een bedrag van 50.000 dollar (46.500 euro) uitgeloofd voor de gouden tip.