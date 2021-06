Gevangen dissident “opgevoerd als trofee” tijdens Wit-Russische persconferentie over afleiden Ryanair-vlucht

De gevangen Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj (26) is opnieuw opgevoerd tijdens een staatspersconferentie in Minsk. De journalist zei onder meer dat hij zich goed voelt en niet wordt gedwongen met de autoriteiten mee te werken. Hij heeft er vrede mee dat hij de gevolgen van zijn "misdaden" moet dragen, klonk het. De oppositie spreekt over een kafkaëske vertoning.

Roman Protasevitsj werd maandag opgetrommeld voor een persconferentie van het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken over de gedwongen afleiding en landing eind mei van een Ryanair-vliegtuig dat over Wit-Rusland vloog met hem als passagier. Op de luchthaven werd hij samen met zijn vriendin uit het toestel gehaald en vervolgens gevangen gezet. Minsk betoogt dat het vliegtuig als gevolg van een bommelding moest landen en de aanhouding van Protasevitsj rechtmatig was.

De affaire heeft tot grote verontwaardiging geleid, onder meer in de EU. Het vliegtuig vloog van Griekenland naar Litouwen. Velen geloven niets van de bommelding en stellen dat het bewind in Wit-Rusland het vliegtuig feitelijk heeft gekaapt om de dissident Protasevitsj op te pakken.

Protasevitsj wordt nu in de stijl van de showprocessen in de voormalige Sovjet-Unie opgevoerd. Zo bejubelde hij begin deze maand tijdens een interview op de Wit-Russische staatstelevisie uitgebreid de autocratische leider Aleksandr Loekasjenko. Hij bekende verder met spijt opgeroepen te hebben tot protesten in Wit-Rusland tegen hem. In het land ontstond vorig jaar grote onrust na de omstreden herverkiezing van Loekasjenko, die al meer dan een kwart eeuw aan de macht is.

Quote Het gaat goed met me. Niemand heeft me geslagen, niemand heeft me aangeraakt.

"Het gaat goed met me. Niemand heeft me geslagen, niemand heeft me aangeraakt", zei de 26-jarige dissident maandag op de nieuwe persconferentie. "Ik begrijp dat ik niet alleen de staat, maar ook het land schade heb toegebracht. Nu wil ik alles in mijn macht doen om de situatie weer recht te zetten."

Tegenstanders van Loekasjenko spreken schande over dergelijke mediamomenten. Een adviseur van oppositieleider Svetlana Tichanovskaja noemde de opgepakte dissident een gijzelaar die nu als een soort "trofee" wordt opgevoerd. "Dit is geen persconferentie", schreef oppositielid Franak Vjakorka op Twitter. "Het is een tafereel uit de werken van Kafka of Orwell."

