Geval van dollekoeienziekte ontdekt in Verenigd Koninkrijk

Terroris­ten Bataclan rechtvaar­dig­den zich terwijl ze bloedbad aanricht­ten: “Wij doen hier wat jullie in Syrië doen”

17 september De daders van de reeks terreuraanslagen in 2015 in Parijs rechtvaardigden zich tijdens het bloedbad in de concertzaal Bataclan tegenover hun slachtoffers. "Waarom bombarderen jullie onze broeders in Syrië? We komen hier hetzelfde doen. We gaan jullie hier bombarderen. Wij hebben daar geen vliegtuigen voor nodig", zo riepen de terroristen volgens een rechercheur die vandaag voor het hof van assisen in Parijs getuigde op het proces over de terreuraanslagen.