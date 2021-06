Gevaccineerden met AstraZeneca niet welkom op concerten Bruce Springsteen in New York

Slecht nieuws voor muziekliefhebbers die volgende week naar een concert van Bruce Springsteen op Broadway wilden gaan en twee prikjes kregen met het vaccin van AstraZeneca: zij komen er niet in. Vooral Canadese fans die niet ver moeten reizen naar New York zijn de dupe.

Een intieme concertreeks van vijf avonden van Bruce Springsteen in het St. James Theatre op Broadway, dat klinkt lang niet slecht. Volgende week is het zover in Manhattan. Het is de eerste Broadwayshow die weer de deuren opent sinds maart vorig jaar, toen de coronapandemie uitbrak. Het virus is helaas wel nog altijd niet weg en dus gelden er strenge voorwaarden om de optredens van de 71-jarige Amerikaanse wereldster bij te wonen. Zoals een verplicht vaccinatiebewijs voor het publiek.

En daar begint het schoentje te wringen. Alleen mensen die volledig ingeënt zijn met een van de door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) goedgekeurde vaccins komen in aanmerking als toeschouwers. De organisatie wijst daarvoor naar de richtlijnen van de staat New York. Het gaat dan enkel om de vaccins van Moderna, Pfizer-BioNTech en Johnson & Johnson. Grote afwezige in de lijst: AstraZeneca. Concreet: wie gevaccineerd is met AstraZeneca, zal de toegang tot het St. James Theatre worden ontzegd.

Canadese fans lieten hun ontgoocheling al meteen blijken. Meer dan 1,7 miljoen Canadezen kregen tot nu toe minstens één AstraZeneca-prik toegediend en de bestemming New York ligt ook niet zo ver van de Canadese grens. Met een woordspeling van een van de bekendste nummers van The Boss titelde de krant Toronto Star ‘Burn in the USA’, vrij vertaald iets als: ‘gedist in de USA’. De ondertitel: “De show must go on. Maar als je het AstraZeneca-vaccin kreeg, dan ben je niet uitgenodigd”.

Volledig scherm © AFP

Het vaccin dat het Zweedse AstraZeneca met de Britse Oxford University ontwikkelde, ligt wereldwijd onder vuur voor de mogelijke, zeldzame bijwerkingen, die in het ergste geval tot de dood kunnen leiden. De farmareus toonde zich bovendien een speler die de gemaakte beloftes maar zelden nakwam.

De concertreeks van Bruce Springsteen is niet het enige event dat gevaccineerden met AstraZeneca uitsluit. Ook bij de live opnames van tv-shows ‘Saturday Night Live’ en ‘The Late Show with Stephen Colbert’ zijn zij niet welkom.

Infectioloog Zain Chagla vreest nu dat niet alleen reizigers naar de staat New York getroffen zullen worden als ook andere Amerikaanse staten en andere landen dan de VS hun eigen vaccinvereisten gaan opleggen. Chagla wijst er fijntjes op dat het Amerikaanse vaccin van Johnson & Johnson op dezelfde technologie is gebaseerd als dat van AstraZeneca en in klinische studies iets minder efficiënt bleek. De expert spreekt van “willekeur”, gebaseerd op een gebrek aan erkenning van andere gezondheidsorganisaties in de wereld dan de FDA. Chagla roept daarom wereldleiders op om een “benchmark” van mogelijke vaccinvereisten vast te leggen en de mensen vertrouwen te geven in hun prik. “De mensen mogen niet het gevoel krijgen dat ze gediscrimineerd worden.”