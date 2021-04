Gevaccineerde reizigers mogen mogelijk vanaf juli Israël weer binnen

Is het een goed idee om nu al te boeken? En zijn er koopjes te doen? “De Engelsen zijn onze kamers nu aan het inpikken”

26 april Gaan of niet? Veel huishoudens hebben de knoop over de zomervakantie nog niet doorgehakt. Maar wie droomt van een hotelvakantie deze zomer kan die beter nu boeken. Experts: “Onze regering en virologen hebben een sfeer gecreëerd waarin mensen niet durven boeken. Maar intussen zijn Britten en de Duitsers volop aan het reserveren.” En: naarmate de vaccinaties opschieten, zal er een golf van boekingen komen. Zijn de vakantiehuisjes even gegeerd? Of zijn er ook koopjes te doen?