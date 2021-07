Gevaccineerde Amerikanen dienen in publieke binnenruimtes toch weer mondmasker te dragen

Directrice Rochelle Walensky legde uit dat de nieuwe richtlijn noodzakelijk is vanwege de snelle verspreiding van de deltavariant in de VS. “We doen dit vooral voor kinderen onder de 12 jaar, zij hebben nog niet de kans gekregen om zich in te enten. Er zijn inmiddels vierhonderd kinderen in ons land aan het virus gestorven, dat is geen klein aantal. Bij sommige mensen biedt het immuunsysteem ook na een dubbele inenting niet voldoende bescherming", klinkt het.