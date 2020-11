Gevaarlijke tropische storm Eta bereikt Florida

Gepaard gaande met hevige regenval is Eta zondag over Cuba getrokken. De precieze omvang van de schade in de zwaarst getroffen provincies Sancti Spíritus, Ciego de Ávila en Granma is nog niet bekend.

In Midden-Amerika ging Eta vorige week in Nicaragua als orkaan aan land, om later af te zwakken tot een tropische storm (met windsnelheden onder de 118 km per uur). Door overstromingen en aardverschuivingen kwamen naar schattingen in Midden-Amerika en Mexico meer dan 200 mensen om het leven.