Getuigen van Jehovah willen gevoelige data Nederlands misbruikonderzoek in handen krijgen

Spectacu­lai­re beelden: adelaar neemt hele vos mee

24 april Natuurfotograaf Jan Lars Nesje heeft zeven of acht camera’s hangen in de bergen van Stryn in de Noorse provincie Vestland. Af en toe legt hij aas, in de hoop een adelaar te kunnen filmen. Eind maart gebeurde waar hij al zolang van droomde. Een adelaar doet op het eerste gezicht wat onmogelijk lijkt: opstijgen met een hele vos tussen zijn klauwen. Schitterende beelden zijn het resultaat.