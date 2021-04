Getuige verdediging beweert dat George Floyd stierf door hartfalen en uitlaatgassen

Het is niet de eerste keer dat Fowler betrokken is bij spraakmakende rechtszaken over politiegeweld tegen zwarten. Zijn kabinet oordeelde in 2015 dat het overlijden van Freddie Gray het gevolg was van moord, nadat Gray’s nek werd gebroken tijdens zijn arrestatie. In december werd Fowler gedagvaard door de familie van Anton Black, die in 2018 op negentienjarige leeftijd overleed nadat de politie hem minutenlang tegen de grond drukte. Fowler oordeelde dat Blacks overlijden een ongeval was, veroorzaakt door de stress van zijn gevecht met de politie. De familie van Anton Black beschuldigde Fowler en andere ambtenaren ervan Blacks dood toegedekt te hebben en de verantwoordelijkheid van de politie te hebben verdoezeld.