Getuige: “Ghislaine Maxwell was erbij toen Jeffrey Epstein mij seksueel misbruikte”

Een vrouw heeft op het proces tegen Ghislaine Maxwell in New York getuigd onder de naam ‘Jane’. Ze zei dat het seksuele misbruik door de pedofiele miljardair Jeffrey Epstein begon toen ze amper veertien was. Ze voegde eraan toe dat Epsteins vertrouwelinge Maxwell soms in de kamer was en soms ook zelf deelnam aan de seksuele handelingen.

Jeffrey Epstein pleegde in augustus 2019 zelfmoord in zijn New Yorkse gevangeniscel, nog voor hij kon worden berecht. Zijn vermeende rechterhand, de Britse socialite Ghislaine Maxwell, moet nu wel voor een federale rechtbank in Manhattan verschijnen op beschuldiging van handel in minderjarigen. Ghislaine Maxwell is de 59-jarige dochter van de Britse mediatycoon Robert Maxwell. Ze wordt ervan verdacht minderjarigen te hebben geronseld voor Epstein, zodat hij de kinderen seksueel kon misbruiken.

Larry Vososki, jarenlang hoofdpiloot van Jeffrey Epstein, was de eerste getuige tijdens het proces tegen Maxwell. Hij zei dat Epstein de nummer 1 was en Maxwell de nummer 2 in Epsteins hiërarchie. Hij voegde er nadien aan toe dat dit over dingen ging die niets met het zakenimperium van Epstein te maken hadden. Volgens Vososki regelde Maxwell alles in het niet-professionele leven van Epstein. Hij getuigde ook dat hij prins Andrew en ex-presidenten Donald Trump en Bill Clinton op het beruchte Lolita-vliegtuig had gezien. Op die privéjet van Epstein zouden regelmatig minderjarige meisjes misbruikt zijn. Vososki beweerde dat zelf nooit seksuele handelingen van Epstein had gezien.

Een van Epsteins slachtoffers is een vrouw die onder het pseudoniem ‘Jane’ kwam getuigen. Ze zei dat de seksuele betrekkingen met Epstein al op haar veertiende begonnen. Op de vraag of er soms andere mensen bij aanwezig waren, zei ze ‘ja’. De aanklager vroeg wie dan het meest in de kamer verscheen. “Ghislaine Maxwell”, antwoordde Jane.

Jane getuigde dat ze Maxwell in de zomer van 1994 had ontmoet op een gerenommeerd kunstkamp voor jongeren in Michigan. Jane was in gezelschap en was een ijsje aan het eten toen ze Maxwell op het groepje zag afstappen met een schattig hondje. “We vroegen of we de hond mochten aaien”, zei Jane. “We begonnen te kletsen en streelden de hond. De rest van mijn klasgenoten moest dan naar de les.” Er kwam een man bij Maxwell staan, Jeffrey Epstein, zo zou later blijken. De twee zeiden dat ze beurzen schonken aan studenten. Janes vader was nog maar net gestorven aan leukemie en haar familie had geldproblemen. Het koppel vroeg ook de contactgegevens van Janes moeder. Toen Jane weer thuis was in Palm Beach, nodigden Epstein en Maxwell haar samen met haar moeder uit voor een kopje thee.

Vanaf toen bracht Jane om de twee weken tijd door met Epstein, meestal in aanwezigheid van Maxwell. Ze gingen shoppen en naar de cinema, “gewone dingen”, getuigde Jane. Al was niet alles zo gewoon. “Ik herinner me, misschien wel de eerste keer dat ik naar het zwembad ging, dat ik naar buiten liep en er minstens vier vrouwen waren bij Ghislaine, allemaal topless en sommigen van hen naakt”, aldus Jane. “Ik was gewoon in shock omdat ik dat nog nooit eerder had gezien.”

Volledig scherm Portret van Ghislaine Maxwell door een rechtbanktekenaar bij de start van haar proces eergisteren. © REUTERS

De eerste keer dat Epstein haar misbruikte, was bij hem thuis in Palm Beach. Hij zei haar dat ze moest focussen op de carrière die ze voor ogen had in de kunsten. Hij overtuigde haar dat hij zowat iedereen die ertoe deed om het te maken, kende. “Dus ik kan dingen regelen, maar je moet er wel klaar voor zijn.” Hij brak het gesprek met Jane in zijn kantoor abrupt af, nam haar bij de hand en zei: ‘Volg mij’. Hij bracht haar naar een zetel in het zwembadhuisje. “Hij zat in de hoek en zei geen woord”, aldus Jane. Dan trok hij zijn broek naar beneden. “Hij trok me bovenop zich en begon te masturberen op mij... Ik was bevroren van angst. Ik had nog nooit een penis gezien.”

De seksuele betrekkingen zouden drie jaar blijven duren, zei Jane. Tijdens bijna elk bezoek aan Epstein, zo ongeveer om de twee weken, van haar veertiende tot haar zestiende. Soms was Maxwell daarbij aanwezig en streelde ze de borsten van de tiener, getuigde Jane. “Er waren overal handen”, herinnerde ze zich daarover. Ze beschreef ook sessies van groepseks met Epstein, Maxwell en anderen.

