Getuige: “Ex-vicepresident Pence weigerde te vluchten tijdens bestorming Capitool”

“De vicepresident wilde in geen geval riskeren dat de wereld zou zien dat de vicepresident van de VS vluchtte uit het Amerikaanse Capitool”, zei Greg Jacobs. Pence was vastbesloten om de validatie van de verkiezingsresultaten tot een goed einde te brengen. Hij zag dat als een “grondwettelijke plicht”, en hij verschanste zich dan ook uren op een veilige plek in het Capitool, om daarna terug te keren naar de Senaat.

Op de vraag of president Donald Trump zijn vicepresident op een bepaald moment had opgebeld om te controleren of hij in veiligheid was, zei Jacob: “Dat deed hij niet.” Volgens hem was Pence daardoor “gefrustreerd”.

Meerdere getuigen hadden het ook over een verhit telefoongesprek tussen Pence en Trump die ochtend, waarbij Trump meerdere scheldwoorden gebruikte.

Aanhangers van president Trump bestormden op 6 januari 2021 het Capitool, waar op dat moment de resultaten van de presidentsverkiezingen - die door de Democraat Joe Biden werden gewonnen - werden gevalideerd. Pence leidde als vicepresident de zitting in het Congres.

Trump had zijn vicepresident voordien al openlijk opgeroepen om de procedure te blokkeren. Tijdens zijn toespraak net voor de bestorming, waarin Trump opnieuw zei dat de verkiezing van hem gestolen werd, zette hij zijn aanhangers ook expliciet op tegen Pence. De geweldplegers gingen dan ook op zoek naar de vicepresident in het Capitool, die ze een verrader noemden en dreigden op te knopen indien hij de bevestiging van Bidens overwinning niet verhinderde.

Quote Vergis jullie niet, het leven van de vicepresi­dent was in gevaar. Pete Aguilar, Democraat

Volgens het panel van de commissie was er slechts “40 voet (12 meter) tussen de vicepresident en de opstandelingen”. “Vergis jullie niet, het leven van de vicepresident was in gevaar”, zei de Democratische afgevaardigde Pete Aguilar volgens CNN.

“Constitutionele crisis”

Een andere getuige, de vroegere rechter en informele adviseur van Pence, Michael Luttig, verklaarde tijdens de hoorzitting dat Pence de VS in een diepe crisis had gestort indien hij zijn baas gevolgd was. “Een uitroeping van Donald Trump als de volgende president zou Amerika hebben ondergedompeld in wat volgens mij neerkomt op een revolutie binnen een constitutionele crisis, die volgens mij de eerste constitutionele crisis was geweest sinds de oprichting van de republiek”, zei hij volgens The Hill.

Pence was zelf niet aanwezig op de zitting, die draaide rond de druk die Donald Trump op hem probeerde te zetten om de verkiezingsresultaten ongedaan te maken. Volgens Greg Jacob was die druk totaal onrechtmatig, aangezien Pence die bevoegdheid helemaal niet heeft als vicepresident.

Quote Op 6 januari kwam de democratie gevaarlijk dicht in de buurt van een catastrofe Bennie Thompson, Democraat

Op beelden van eerdere getuigenissen die donderdag getoond werden was ook te zien hoe zelfs adviseurs van Trump het idee verwierpen om Pence de het verkiezingsresultaat te laten aanpassen. “Ben je gek geworden?”, vroeg ex-adviseur John Eastman. “Dat zou rellen opleveren in de straten.”

Toch zou Eastman nog na de bestorming van het Capitool, toen de validatieprocedure in de Senaat werd voortgezet, druk hebben willen zetten op Pence. In een brief vroeg hij aan Jacob om de procedure alsnog stil te leggen, meldt CNN. Jacob toonde die brief pas enkele dagen later aan Pence.

De Democratische voorzitter van de onderzoekscommissie Bennie Thompson eerde donderdag de vastberadenheid van Pence. “Hij wist dat het illegaal was, hij wist dat het fout was. En deze blijk van moed bracht hem in gevaar”, zei hij. “Op 6 januari kwam de democratie gevaarlijk dicht in de buurt van een catastrofe.”

