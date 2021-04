Gestrande Aussies in het buitenland niet opgezet met celebs die wél naar Australië kunnen vliegen

Een mooi kransje Hollywood-celebs is intussen neergestreken in Australië om daar de coronapandemie te verteren. Maar daar is niet iedereen zo blij mee. “Twee maten en twee gewichten”, klinkt het bij gestrande burgers in het buitenland die nog altijd niet naar huis mogen terugkeren.

De eerste moet Zac Efron geweest zijn. De 33-jarige Amerikaanse acteur bracht sinds maart vorig jaar al heel wat tijd Down Under door, onder meer voor de opnames van de film ‘Gold’. Efron viel al langer voor het land, maar recent ook voor het 25-jarige model Vanessa Valladares. Hij is van plan zich definitief in Australië te vestigen.

Mark Wahlberg is een andere bekendheid die invloog, en topacteur Matt Damon volgde. Recenter landde Julia Roberts in Australië voor ‘Ticket to Paradise’, een film met George Clooney die later dit jaar wordt opgenomen.

Het lijkt wel of half Hollywood naar Australië aan het verhuizen is. Vooral in Sydney kan je aan celebrity-spotting doen. Idris Elba op het podium van een concert, Natalie Portman die naar de supermarkt in Bondi gaat, Chris Pratt die aan het feesten is in een hotel, of Zac Efron die gaat lunchen in Chinatown.

Ook Ed Sheeran, Jane Seymour, Melissa McCarthy, Michelle Ye, Paul Mescal, Rita Ora, Ron Howard, Tessa Thompson, Tilda Swinton en Tom Hanks kan je aan de andere kant van de wereld vinden. En dan zijn er nog de Australische sterren, die weer naar huis vlogen: Nicole Kidman, Keith Urban, Kylie en Danni Minogue, Rose Byrne, Isla Fisher en haar Britse echtgenoot Sacha Baron Cohen. “Ze noemen het Aussiewood”, zei een lokale reporter aan de BBC.

Aantrekkelijk

De meeste beroemdheden komen natuurlijk naar Australië om er te werken. Maar het aantrekkelijke voor de sterren is ongetwijfeld ook dat het enorme eiland het erg goed doet in de strijd tegen Covid-19. Duiken er clusters op, dan grijpt de overheid meteen in om ze de kop in te drukken. En intussen zijn de stranden, bars en nachtclubs open.

Maar niet iedereen juicht de komst van de celebs toe. Ruim 40.000 Aussies zitten, een jaar nadat het land de grenzen sloot, zelf nog altijd vast in het buitenland. Velen zeggen dat ze niet zomaar naar huis konden terugvliegen. Sommigen hebben zich zelfs verenigd in een groep en dienden bij de Verenigde Naties een klacht in tegen het beleid van Australië. “Geen enkel ander land heeft de terugkeer van zijn burgers op deze manier belemmerd”, zegt Sabrina Tiasha, die vorige maand uit het Verenigd Koninkrijk weer naar huis kwam.

Dat er nog zoveel Aussies niet teruggekeerd zijn, heeft te maken met de inreisbeperkingen die Australië vorig jaar oplegde voor wie vanuit het buitenland invloog. Vaak mochten maar 40 passagiers tegelijk vliegen, wat de prijzen van vliegtickets stevig opdreef. Bovendien gaven de luchtvaartmaatschappijen daardoor ook voorrang aan passagiers in business en in first class. Een vlucht van het VK naar Australië kost tegenwoordig 2.000 tot 10.000 euro. Bij aankomst in Australië moet ook nog eens 2.000 euro per persoon aan hotelkosten voor de verplichte quarantaine worden betaald. Een gezin van vier dat wil terugkeren is zo minstens 16.000 euro kwijt. Er zijn wel repatriëringsvluchten, maar volgens vele gestrande burgers te weinig. En wie een ticket kon bemachtigen, mag vaak niet eens mee omdat de vlucht overboekt is.

Twee maten, twee gewichten

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Australië sinds het begin van de pandemie meer dan 39.000 burgers geholpen om terug te keren. Nog eens zeker zo veel wachten daar echter nog altijd op.

En dat terwijl het voor sterren en sporters toch allemaal vlotter lijkt te verlopen. “Ze gaven voorrang aan een tennistoernooi boven hun eigen burgers”, zegt Tiasha over de Australian Open, waarvoor meer dan 1.700 spelers, mensen uit de entourage en personeel mochten invliegen.

Ook de verplichting tot hotelquarantaine is rekbaar, stellen critici. Julia Roberts en Ed Sheeran gingen samen in quarantaine in een luxeranch buiten Sydney. Matt Damon, Nicole Kidman en Dannii Minogue kregen eveneens allemaal toestemming voor een privéquarantaine. Toch meteen een heel ander gevoel dan je hotelkamer niet uit mogen.

“De behandeling voor rijken of beroemdheden is 100 procent anders dan voor gewone mensen”, zegt Kanisha Batty aan de BBC. De Australische kreeg een visumverlenging om langer in het VK te mogen blijven. Ze had gegrapt dat uitzetting voor haar waarschijnlijk de snelste weg naar huis zou zijn.