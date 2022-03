Gespannen sfeer in Odesa waar Robin Ramaekers stuk draait: “Schoten zijn bedoeld om ons er op te wijzen dat we hier niet mogen zijn”

Onze oorlogsjournalist Robin Ramaekers is momenteel in de Oekraïense havenstad Odesa. De stad is mogelijks een van de volgende doelwitten van Rusland. De spanning zit er dan ook goed in bij de mensen. Wanneer Robin op stap is met een vrouw die haar hond uitlaat, horen ze plots schoten. “Stop met filmen!” roepen de inwoners. “Die schoten zijn bedoeld om ons er op te wijzen dat we hier niet mogen zijn”, vertelt Robin.