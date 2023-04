Gesjoemel rond betaling van zwijggeld: zwijgzame Trump pleit onschuldig op alle 34 aanklachten

Donald Trump is in de rechtbank van New York beschuldigd van vervalsing van bedrijfsdocumenten. Het gaat daarbij om het zwijggeld dat hij betaalde aan twee vrouwen, pornoster Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal. De Amerikaanse ex-president pleitte onschuldig op alle 34 aanklachten. Handboeien of een mugshot bleven hem bespaard.

Trump maakte er allerminst een show van. Een vuist in de lucht en even wuiven, meer kregen zijn fans niet te zien.

De enige communicatie gebeurde toen hij met een politie-escorte van de Trump Tower naar het gerechtsgebouw gebracht werd. “Onderweg naar Lower Manhattan, het gerechtsgebouw. Dit lijkt zo surreëel. Wow, ze gaan me arresteren. Ik kan niet geloven dat dit gebeurt in Amerika. MAGA (Make America Great again; nvdr)”, schreef hij op zijn sociale netwerk Truth Social.

Volledig scherm © ANP / EPA

Somber

Het was uiteindelijk een sombere Trump die voor rechter Juan Merchan verscheen. Op dat moment was hij gearresteerd en had hij zijn vingerafdrukken moeten afstaan. In de rechtszaal waren geen tv-camera’s aanwezig. Een aantal fotografen mocht wel beelden maken.

Trump bleef bijna een uur in de rechtszaal om de aanklacht te aanhoren. De zaak draait vooral om het zwijggeld (130.000 en 150.000 dollar; nvdr) dat hij aan Stormy Daniels en McDougal gaf. Die betaling is op zich niet strafbaar in de Verenigde Staten. De manier waarop dat administratief verwerkt is, is een ander verhaal. Het zou daarbij om een overtreding van de regels voor campagnegeld gaan. Trump zou het geld valselijk aangerekend hebben als juridische kosten.

Volledig scherm Todd Blanche, een van de advocaten van Trump. © REUTERS

Bezorgd vanwege “dreigende berichten”

De openbare aanklager uitte daarnaast ook zijn bezorgdheden over het effect van Trumps “dreigende” berichten op juryleden en getuigen in het proces. De ex-president waarschuwde op zijn sociale netwerk immers voor “mogelijke dood en vernieling” en deelde een nepfoto waarop hij met een baseballknuppel naar Alvin Bragg zwaait. Dat beeld werd later verwijderd, maar Bragg overhandigde screenshots van dit bericht aan de rechter.

Na de zitting vertrok de hele entourage van Trump naar de luchthaven. Naar alle waarschijnlijk zal de ex-president de media toespreken van zodra hij opnieuw in zijn thuisbasis Mar-a-Lago (Florida) vertoeft. “De hele aanklacht is teleurstellend”, reageerde het advocatenteam van Trump. “Onze cliënt is gefrustreerd, er staat geen enkel misdrijf in. We gaan dit hard aanvechten.”

Volledig scherm © Getty Images

De volgende zitting in de zaak staat voorlopig gepland op 4 december. De openbare aanklager wil dat het proces in januari 2024 doorgaat, maar dat noemen Trumps advocaten “nogal agressief”. Ze pleiten voor een proces in het voorjaar van volgend jaar.