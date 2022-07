Geruststellende brief uit Oekraïne over Lahbib: "Geen vertrouwensbreuk tussen ons land en Oekraïne”

Premier De Croo (Open Vld) was nog maar net op vakantie of plaatsvervangende premier Vincent Van Quickenborne kreeg al een lastige zaak voorgeschoteld. De voormalige journaliste Hadja Lahbib, die door MR als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken werd aangesteld, reisde vorig jaar via Moskou naar de Krim, een grondgebied van Oekraïne dat in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Bovendien werd die reis betaald door Rusland. Dit zorgde voor heel wat ophef en ook uit Oekraïne waren er giftige klanken te horen.

“Ik kan me enkel uitspreken over haar rol als minister en niet als journaliste”, zegt Van Quickenborne bij ‘VTM NIEUWS’. “Het belangrijkste is of er een probleem is in de relatie met Oekraïne en dat is niet het geval, dat kan ik bevestigen na de brief. Als Oekraïne er geen probleem van maakt, is er geen probleem.”