Gerepatrieerde familie raakte gezinslid kwijt op luchthaven Kaboel: “Hij probeerde dichterbij te komen, maar dat lukte niet”

De familie Nazari trok begin augustus naar Afghanistan voor een trouwfeest. Ook zij zagen de snelle opmars van de taliban niet aankomen. Ze zagen met lede ogen aan hoe de toestand dag na dag verslechterde. Gelukkig kregen ze vrijdag het bericht om zich naar het vliegveld in Kaboel te begeven. “We gingen allemaal samen naar de luchthaven, maar het is gewoon té druk daar”, vertelt Nasrullah Nazari aan VTM NIEUWS. “We raakten Zaki kwijt in de massa. Hij probeerde dichterbij te komen, maar dat is niet gelukt.”

Zaki raakte nét niet aan boord van de Nederlandse vlucht waar zijn familie op zat. In de mensenmassa wordt ook nog eens zijn gsm gestolen. Urenlang wacht de familie bang af, maar gelukkig is Zaki ongedeerd. Elke dag probeert hij tevergeefs op een vliegtuig te geraken. Tot vanmorgen. “Hij is eindelijk binnengeraakt”, zegt Nasrullah opgelucht. “Hij is nu onderweg naar Islamabad.” Het is nog niet duidelijk wanneer Zaki precies in België aankomt, maar dat hij weg is uit Kaboel, is volgens de familie het belangrijkste.