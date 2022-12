Gerechtelijke schikking in zaak rond Eitan (6), enige overlevende van kabelbaandrama in Italië

Het was de beste oplossing voor het kind, zeiden de advocaten van de grootvader achteraf. De tegenpartij rond Eitans tante had eenzelfde visie maar zei toch “beteuterd” te zijn dat de straf relatief licht is.

Voor het gerecht draaide het rond de ontvoering van Eitan op 11 september 2021. Zijn vader bracht hem via Zwitserland naar Israël, waar een rechtbank in laatste instantie besliste dat de 6-jarige naar Italië terug moest.

Hoederecht

Er was een strijd rond het hoederecht over de jongen. Die was op 23 mei 2021 de enige overlevende toen in Monte Mottarone ten westen van het Lagio Magiore een gondel van een kabelbaan te pletter sloeg. Zijn broer, ouders en overgrootouders plus negen andere mensen overleefden het ongeluk niet. Eitan kwam vervolgens onder de voogdij van zijn tante die in het noorden van Italië leeft.