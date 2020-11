Gerecht wil 50 jaar cel voor vader van twee Belgische kinderen die tijdens ritueel gedood werden

SpanjeHet Spaanse gerecht vraagt 50 jaar cel voor de Belg Gabriel S.C.P. Hij is de vader van twee kinderen die in maart 2019 dood werden teruggevonden in Godella, nabij Valencia. De Spaanse moeder, Maria G., riskeert 25 jaar internering. Hun zoontje van 3 jaar en zijn zusje van amper 5 maanden werden vermoord tijdens een ritueel.

De twee jonge kinderen, Amiel (3,5) en zijn zusje Ixchel (5 maanden), werden op 14 maart 2019 dood aangetroffen in Godella, een gemeente in de buurt van Valencia. Een buurman van het koppel had de politie verwittigd nadat hij de vrouw thuis halfnaakt had zien vertrekken, vol bloedsporen. Haar Belgische man zou haar achterna gelopen zijn. Beide ouders waren toen tussen 25 en 30 jaar oud.

De politie startte een zoekactie, en trof de vrouw de ochtend erna aan in de omgeving van de gekraakte woning van het alternatieve gezin: halfnaakt, in foetushouding, verborgen in een grote ton. De Belgische vader had inmiddels verwarrende verklaringen afgelegd die deden vermoeden dat de kinderen dood waren. Hun lichamen werden vlakbij teruggevonden en vertoonden tekenen van geweld.

Volledig scherm Moeder Maria G.M. lag naakt in een ton toen de politie haar vond. © RV

Het Spaanse gerecht vermoedt dat de vader en moeder, die beiden drugs gebruikten en mogelijk in een psychose verkeerden, “in onderlinge overeenstemming” handelden om een einde te maken aan het leven van hun kinderen.

De Belgische vader zou zijn vrouw “mystieke krachten” hebben aangeleerd en haar hebben doen geloven dat ze de kinderen met een “reinigend bad van hun ziel het eeuwige leven” kon schenken.

Volledig scherm De kinderen van het gezin werden dood aangetroffen, vlakbij het huis waarin ze woonden. © RV

Opdracht van God

De moeder gaf de moord al snel na de feiten toe. In de gevangenis verklaarde ze “dat God haar de opdracht had gegeven haar kinderen te vermoorden”. De vader minimaliseert zijn rol. Hij beweerde dat hij aan het slapen was en pas later ontdekte dat de kinderen dood waren. “Toen ik wakker werd, lag Maria naakt bovenop mij”, zei hij. “Ze wilde seks op de plaats van de misdaad.”

Hoewel zijn rol niet meteen duidelijk was, hield het gerecht hem vast uit vrees dat hij zou vluchten. De vader riskeert 50 jaar celstraf, of 25 jaar per vermoord kind. Daarvan zou hij minstens 40 jaar moeten uitzitten. Het gerecht wil ook dat beide ouders 300.000 euro schadevergoeding betalen, zowel aan de grootouders langs de kant van de vader als die van de moeder.

Oma sloeg alarm

Bij de Spaanse sociale diensten liep voor de feiten al een onderzoek naar het gezin, wegens een mogelijk gebrek aan zorg voor de kinderen. Hun grootmoeder had kort voor de moord alarm geslagen omdat ze dacht dat hun veiligheid in gevaar was.

Rebelse jeugd

Moeder Maria G. was afkomstig uit een welgesteld gezin, maar was al sinds haar jeugd ‘rebels’ en koos voor een alternatieve levenswijze. Als politieke activiste nam ze destijds deel aan protestacties in Brussel, waar ze haar man Gabriel leerde kennen. Toen ze in 2017 zwanger was van hun zoontje, verhuisde het gezin naar Spanje. Daar liep het enkele jaren later volledig fout.

Volledig scherm Maria G. werd in 2011 als politiek activiste bij een indignado-betoging opgepakt aan het regionale parlement van Valencia. © Belga

Volledig scherm In het gekraakt pand stond het opschrift ‘Vais a morir todiz’ of ‘Jullie zullen allemaal sterven’ op de gevel. Dat werd aangebracht voor het gezin er ging wonen, bij opnames voor een film. © EPA