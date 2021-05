Gerecht verklaart vermiste Duitse miljardair dood

Erfenis van in de sneeuw overleden Duitse miljardair ontaardt in familieru­zie

15 oktober Al tweeënhalf jaar is er geen teken van leven geweest van de schatrijke Duitse detailhandelmagnaat Karl-Erivan Haub, die vermoedelijk in een gletsjerspleet is gevallen tijdens een intensieve training op de ‘Klein Matterhorn’. Zijn broers willen hem officieel dood laten verklaren, zijn vrouw en kinderen niet: een familie-oorlog over een miljardenerfenis houdt Duitsland in de ban.