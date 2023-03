Gerecht verdenkt koppel uit Parijs ervan hun twaalfjarige dochter te prostitueren

Beveili­ging Peter R. de Vries was niet aangepast, blijkt uit rapport

De beveiliging van de vermoorde Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries was niet aangepast, hoewel daar wel aanleiding toe was. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland hebben ook veel signalen gemist voorafgaand aan de moorden op advocaat Derk Wiersum en de broer van kroongetuige Nabil B., die eveneens betrokken waren bij het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een gepresenteerd rapport. “Peter R. de Vries had nog geleefd bij betere samenwerking OM”, zegt advocaat.