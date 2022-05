Gepensioneerde Russische generaal die "niet enkel wilde toekijken tijdens oorlog" gesneuveld bij luchtgevecht

Verdachte dader van fatale schietpar­tij in metro in New York gearres­teerd

De politie van New York heeft dinsdag een verdachte opgepakt van de fatale schietpartij in de New Yorkse metro, die afgelopen zondag plaatsvond. Bij de aanval werd de 48-jarige Daniel Enriques neergeschoten en overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het New York Police Department (NYPD) verspreidde eerst een opsporingsbericht van de 25-jarige Andrew Abdullah en heeft de verdachte nu opgepakt, zo is bekendgemaakt op Twitter.

