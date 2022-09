Gepensioneerde rechter (78) beoordeelt in beslag genomen documenten Trump

Een rechter heeft donderdag een onafhankelijke arbiter (special master) aangesteld om het materiaal te beoordelen dat tijdens de huiszoeking in de woning van oud-president Donald Trump is gevonden. Het gaat om Raymond Dearie, een 78-jarige gepensioneerde rechter, die door Trump zelf werd aangedragen als mogelijke kandidaat.

Trump had om zo’n arbiter verzocht en het werd eerder deze maand al duidelijk dat de rechter dit toe zou staan. De advocaten van Trump noemen een onafhankelijke derde partij ter beoordeling van het materiaal dat in Trumps resort Mar-a-Lago gevonden werd “een belangrijke controle op de regering”. Dearie krijgt de bevoegdheid om gevonden documenten bij de overheid weg te houden vanwege bijvoorbeeld het zogenoemde executive privilege dat Trump als oud-president geniet.

Toen Dearie, die in 1986 door voormalig president Ronald Reagan tot rechter werd benoemd, in 2011 met pensioen ging schreef The New York Times dat hij tijdens zijn “uitgebreide carrière veel spraakmakende zaken behandelde”. Steve Gold, een professor in de rechten die in het verleden voor Dearie werkte, zegt tegen de BBC dat de gepensioneerde rechter “niet wordt afgeschrikt” door de zaak. “Hij heeft grote zaken met veel media-aandacht behandeld”, zegt Gold.

“Zeldzame overeenstemming”

Dat zowel Trump als het ministerie van Justitie akkoord is met de aanstelling van Dearie getuigt van een “zeldzame overeenstemming”, schrijft de Britse omroep. Dearie heeft zich in het verleden bereid getoond om overheidsgeheimen te beschermen. “Dearie was zich altijd bewust van het feit dat zijn beslissingen echte gevolgen hebben voor echte mensen”, aldus Gold.

De rechter die Dearie aanstelde oordeelde donderdag ook dat de FBI het onderzoek naar de geheime documenten die in de woning van Trump gevonden werden niet meteen mag voortzetten. Het ministerie van Justitie had hier wel om verzocht, nadat Trump er bij de rechter juist op had aangedrongen het strafrechtelijk onderzoek stil te leggen in afwachting van een arbiter.

Volledig scherm Trumps resort Mar-a-Lago in Florida. © AP