Georgische cameraman die werd aangevallen tijdens LGBTQ-protest overleden: duizenden mensen voeren actie

“Ernstige dreiging” tegen programma waar Peter R. de Vries voor aanslag te gast was: uitzending afgelast, studio ontruimd

10 juli De uitzending van ‘RTL Boulevard’ is afgelast vanwege een “ernstige dreiging”. De studio werd ontruimd. Misdaadjournalist Peter R. de Vries was dinsdagavond in dit programma te gast. Even later werd hij neergeschoten op straat. De man vecht nog altijd voor zijn leven.