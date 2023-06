“George Soros (92) draagt imperium over aan zoon Alexander”

In een interview met de Amerikaanse zakenkrant legt de 37-jarige Alexander Soros uit dat hij “politieker” is dan zijn vader en dat hij verontrust is over de mogelijkheid dat de voormalige Republikeinse president Donald Trump in 2024 herkozen wordt. “Ik zou het geweldig vinden als geld niet zo’n grote rol zou spelen in de politiek, maar zolang de andere kant het doet, moeten wij het ook blijven doen”, aldus de jongere Soros.