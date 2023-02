Geoloog Marc De Batist over impact aardbeving in Turkije en Syrië: “We verwachten duizenden dodelijke slachtoffers”

Update Dodental stijgt razendsnel in Turkije en Syrië na krachtige aardbeving: nu al meer dan 1.000 doden

Bij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 in het zuiden van Turkije zijn meer dan duizend doden gevallen, zowel in Turkije als in buurland Syrië. De tellers lopen helaas pijlsnel op: zeker 912 mensen zijn in Turkije door de aardbeving om het leven gekomen, meldt president Recep Tayyip Erdogan. Het aantal gewonden is vastgesteld op bijna 5.400. Erdogan omschrijft de beving als de grootste ramp sinds 1939. In buurland Syrië vielen er nog eens meer dan 300 doden en meer dan 600 gewonden. De vrees bestaat dat de dodentol nog hoger zal oplopen.

11:20