Gentse Abel (43) zoekt wanhopig naar urne overleden vader onder puin ingestort flatgebouw in Spanje: “Voor mij is het alsof hij zelf onder het puin ligt”

Een man uit Gent is in de Spaanse badplaats Peñíscola een wanhopige zoektocht gestart naar de urne met de as van zijn overleden vader. Abel Coupeau (43) had een vakantieflat in een gebouw dat vorige week instortte en waarbij twee doden vielen. Zelf was hij niet aanwezig, maar de urne van zijn vader stond er wel. Die ligt nu ergens onder het puin. “Dit is niet iets als juwelen of een duur schilderij dat ik zoek. Voor mij is het alsof mijn vader echt zelf onder het puin ligt.”