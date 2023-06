“Genoeg is genoeg”: ondernemers op Mallorca willen maatregelen tegen dronken toeristen

Hoofd Russische staatszen­der maakt bocht van 180 graden en pleit opeens voor beëindigen oorlog: “Woorden met smaak van verraad en bloed”

Margarita Simonyan, het hoofd van Russische staatszender ‘RT’, heeft in de populaire talkshow van Vladimir Solovyov op bevriende staatszender ‘Rusland-1’ gepleit voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Dat is helemaal het tegenovergestelde van wat ze tot nu toe verkondigde. Het kwam haar duur te staan bij Russische militaire bloggers, die haar “nederlaagpropaganda” verweten. “Er is een speciale ketel in de hel voor verraders”, repliceerden die onverbloemd.