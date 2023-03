Generaal: “Zoekgeraakt uranium in Libië weer gevonden”

Een 2,5 ton uraniumconcentraat dat volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) van een Libische bewaarplaats was verdwenen, is weer terecht. Een generaal in het oosten van Libië zegt dat de vermiste vaten zijn gevonden op “nauwelijks 5 kilometer” van de opslagplaats.

Inspecteurs van de VN-atoomwaakhond bezochten dinsdag de locatie en constateerden dat de vaten met het radioactieve materiaal er niet meer waren. De bewaarplaats ligt in een gebied dat niet gecontroleerd wordt door de internationaal erkende regering in Tripoli maar een andere regering in het oosten, gelieerd aan de machtige krijgsheer Khalifa Haftar.

De inspectie stond oorspronkelijk voor vorig jaar gepland, maar “moest worden uitgesteld vanwege de veiligheidssituatie in de regio” en werd uiteindelijk dinsdag uitgevoerd, meldde Rafael Grossi, hoofd van het IAEA in een verklaring. IAEA-inspecteurs “ontdekten vervolgens dat 10 vaten met ongeveer 2,5 ton natuurlijk uranium in de vorm van UOC (uraniumertsconcentraat) die eerder (door Libië, red.) waren opgegeven als zijnde opgeslagen op die locatie, niet op die plek aanwezig waren”, luidde het.

Uraniumconcentraat is het eindproduct van uraniummijnen en kan worden verrijkt om gebruikt te worden in een kerncentrale maar ook voor een nucleair wapen. Libië probeerde onder de in 2011 verdreven dictator Muammar Khadaffi kernwapens te ontwikkelen. In 2003 werd het nucleaire programma stilgelegd. Libië viel uiteen na de val van Khadaffi en door de daaropvolgende machtsstrijd.

Momenteel heerst er nog steeds grote onrust in het land. Sinds 2014 is de politieke controle verdeeld tussen rivaliserende oostelijke en westelijke facties. De interim-regering van Libië, die begin 2021 werd geïnstalleerd via een door de VN gesteund vredesplan, zou slechts standhouden tot de voor december van dat jaar geplande verkiezingen, die nog steeds niet hebben plaatsgevonden. De legitimiteit van de interim-regering wordt betwist.

