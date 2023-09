Generaal VS waarschuwt militairen: werk niet voor China, meld het als collega’s worden gevraagd

De hoogste commandant van de Amerikaanse luchtmacht heeft zijn mensen gewaarschuwd voor rekrutering vanuit China. Hij roept ze op om het te melden als ze horen dat een collega gevraagd is om trainingen te verzorgen in het buitenland.

Generaal Charles Brown verwees daarbij expliciet naar de Chinese krijgsmacht. “Het Volksbevrijdingsleger wil misbruik maken van uw kennis en vaardigheden om tekortkomingen in hun militaire capaciteiten aan te vullen”, schrijft hij in een brief aan militairen.

“Bedrijven uit het buitenland richten zich op en rekruteren militair talent dat is getraind door de VS en de NAVO in allerlei specialismen en vakgebieden om het Volksbevrijdingsleger te trainen in het buitenland”, aldus Brown. Over de negatieve gevolgen van zulke programma’s wordt al langer gediscussieerd, maar zo nadrukkelijk heeft de Amerikaanse krijgsmacht ze nog niet benoemd. China zou vooral op zoek zijn naar meer expertise over het vliegen vanaf vliegdekschepen.

“Beschuldigingen” en “verdachtmakingen”

“Door in feite de trainer te trainen ondergraven velen die voor dergelijke buitenlandse bedrijven werken onze nationale veiligheid, brengen ze de veiligheid van hun collega-militairen en het land in gevaar en overtreden ze mogelijk de wet”, schrijft de generaal in zijn brief. Het schrijven is gedateerd op 5 september, maar kwam pas deze vrijdag in de openbaarheid.

Een woordvoerder van de Chinese ambassade zegt dat de VS zich niet moeten bemoeien met “normale bedrijfsactiviteiten”. “De laatste jaren hebben sommige Amerikaanse functionarissen makkelijk beschuldigingen aan het adres van China en verdachtmakingen over normale uitwisselingen en samenwerking tussen China en de VS geuit, hetgeen niet helpt bij een gezonde ontwikkeling van de banden tussen China en de VS.”

Brown is door president Joe Biden voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de generale staf in de VS.