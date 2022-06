Generaal en ‘held van Rusland’ die Poetin trofee moest bezorgen in Donbas al twee weken niet meer gezien

De generaal die begin april door de Russische president Vladimir Poetin werd aangesteld om orde op zaken te stellen in Oekraïne na de tegenvallende militaire resultaten in en rond Kiev, is volgens hoge officieren in het Pentagon al twee weken niet meer gezien. Aleksander Dvornikov (60) moest het Kremlin een trofee bezorgen door de oostelijke regio van de Donbas te veroveren - liefst nog voor de Dag van de Overwinning op 9 mei - maar daar is hij vooralsnog niet geslaagd.

Dvornikov is nochtans niet de eerste de beste. Hij was de voorbije jaren bevelhebber van het ‘zuidelijke militaire district’, een belangrijke regio rond de Zwarte Zee, en voerde eerder het Russische leger aan in Syrië. Voor dat laatste kreeg hij het ereteken ‘held van de Russische federatie’.

Zijn aanstelling tot nieuwe bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne was echter reden tot bezorgdheid bij experts. In Aleppo richtten de Russen destijds een ware ravage aan en klonken beschuldigingen dat ze burgers zouden viseren. Experts vreesden dat de Donbas hetzelfde te wachten stond.

Vooruitgang

Kort na zijn aankomst probeerde Dvornikov de land- en luchteenheden van het Russische leger beter op elkaar af te stemmen en gecoördineerd aanvallen te laten uitvoeren. In het oosten werd intussen wel enige vooruitgang geboekt, door het concentreren van de slagkracht en dankzij de kortere bevoorradingslijnen met Rusland. Zo slaagden de Russen erin om de havenstad Marioepol in te nemen en wordt nu gevochten om Severodonetsk, de laatste stad die nog door Oekraïne wordt gecontroleerd in de zelfverklaarde Volksrepubliek Loehansk.

Volledig scherm Dvornikov met president Poetin. © via REUTERS

Volgens hoge officieren in het Pentagon zouden de Russen in het oosten en in de Donbas echter dezelfde fouten maken als in het noorden van het land, waar ze de hoofdstad Kiev moesten opgeven. Dat meldt de Amerikaanse krant ‘The New York Times’. Want hoewel ze er - vaak moeizaam - in slagen om sommige gebieden te veroveren, lukt het ze niet altijd om die ook te behouden. Denk maar aan Charkiv, dat ingenomen werd na een bittere strijd van zes weken, maar waar Oekraïne het intussen opnieuw voor het zeggen heeft.

De Russische troepen zouden gedemoraliseerd en verzwakt zijn na drie maanden ploeteren en het hoge tempo waarin momenteel wordt aangevallen. Volgens het Pentagon zou de algehele slagkracht van het leger al met 20 procent afgenomen zijn en zou het sinds het begin van de oorlog al 1.000 tanks verloren hebben.

Volledig scherm © AP

Oekraïne drong de Russische troepen ten noorden en ten oosten van Charkiv intussen terug tot aan de grens met Rusland en dat bedreigt de bevoorradingslijnen van de Russen. Mochten die effectief afgesneden worden, dan zouden de Russen in dezelfde situatie komen te zitten als in het begin van de oorlog in Kiev.

Volgens experts zou een deel van het probleem ook liggen in de aard van het Russische leger zelf. “Dat kampt met enkele diepe en fundamentele gebreken en die zijn niet in enkele weken te herstellen”, aldus Frederick W. Kagan van het Critical Threats Project. Ook niet door iemand als Dvornikov, die al twee weken nier meer gezien is, wat speculaties voedt dat hij misschien niet meer de leiding heeft in Oekraïne.

Gebreken

Eén van die gebreken is dat het Russische leger geen zogenaamde ‘non-commissioned officers’ (NCO’s) heeft. Dat zijn onderofficieren, die leidinggevend werk uitvoeren maar geen officiersaanstelling krijgen van het staatshoofd. Dat maakt dat ze zelfstandig kunnen denken en werken. Ze krijgen opdrachten en mogen die uitvoeren op de manier die ze zelf het beste vinden. Westerse en Oekraïense troepen werken daar wél mee.

Volledig scherm © Photo News

De Russische troepen gebruiken echter een Sovjet-achtige methode waarbij lagere militairen geen commentaar mogen geven op fouten in de strategie of suggesties mogen doen om iets anders aan te pakken. Dat maakt dat ze zich minder goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat Poetin zich zelf ook steeds meer moeit met operationele beslissingen van het leger, noemen experts “een recept voor een ramp”.

