Gênant moment voor Rudy Giuliani in parlement onderzocht door factcheckers

Duitser krijgt levenslang voor antisemiti­sche moordpar­tij Halle

21 december De 28-jarige Stephan Balliet die vorig jaar twee mensen ombracht in het Duitse Halle, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De extreemrechtse dader probeerde daar op de joodse feestdag Jom Kippoer een synagoge binnen te dringen. Toen dat mislukte, schoot hij in de omgeving mensen dood.