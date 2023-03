Gemobiliseerde Russen weigeren nog bevelen op te volgen: “Dit is alles wat rest van mijn eenheid. Het is complete bullshit”

VN: “Nieuwe Britse asielwet komt neer op einde van recht op asiel”

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman stelt dat de nieuwe asielwet “de grenzen van het internationaal recht verlegt”. De aanpak is volgens haar nodig omdat het systeem “overweldigd” wordt en de instroom aan bootvluchtelingen moet stoppen. “Genoeg is genoeg”, klinkt het. Zij wil vandaag het wetsvoorstel in het Lagerhuis in Londen indienen. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties komt het nieuwe wetsontwerp echter neer op “het einde van het recht op asiel”.