“Gemobiliseerde Russen verkocht als vee aan Wagner-groep”, zeggen hun families

Amerikaan­se toezicht­hou­der bezorgd over tempo terugroep­ac­tie ap­neu-apparaten van Philips

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA), die toezichthouder is voor medische producten, is bezorgd over het tempo van de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten van Philips. Het medisch technologiebedrijf rapporteert namelijk een getal dat niet alleen de vervangen apparaten bevat, maar ook vervangingskits die door Philips naar Amerikaanse reparatiecentra zijn gestuurd en dus nog geen effect hebben voor de consument.