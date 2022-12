Gemobiliseerde Russen kunnen gratis sperma laten invriezen om “hun vaderschap veilig te stellen”

In september kondigde de Russische president een gedeeltelijke mobilisatie af. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden daarbij 300.000 reservisten opgeroepen om te gaan vechten aan het front in Oekraïne.

Enkele dagen na de oproep meldde een golf van mannen zich aan bij vruchtbaarheidsklinieken om hun sperma in te vriezen. Het Kremlin zorgt er nu voor dat een bezoek aan zo'n spermabank gratis is voor gemobiliseerde Russen, “voor het geval hen in Oekraïne iets overkomt om zo hun kans op vaderschap veilig te stellen.” Gezinnen kunnen ook een beroep doen op het mannelijke materiaal als dat nodig is - lees: als de vader gesneuveld is in de strijd.