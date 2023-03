Gemobiliseerde Russen komen in opstand tegen commandant: “Vecht zelf! We vertrekken wel te voet of met een taxi”

Op de video is een gesprek te zien dat de manschappen van het regiment hebben met hun commandant. Ze zeggen dat de lokale pro-Russische milities in de Oekraïense Donbas hen als kanonnenvlees gebruiken en dat heel wat van hun makkers al omgekomen zijn. En dat moet stoppen. “Doe wat je wil, maar ik ben hier hoe dan ook weg”, kan je iemand horen zeggen. “Vecht zelf! We vertrekken wel te voet of met een taxi.”

Een andere strijder voegt toe: “We gaan liever naar de gevangenis dan nog in de aanval te moeten gaan onder leiding van de milities in de Donbas. Gooi ons maar allemaal in de gevangenis. We blijven daar wel. Niemand zal nog aanvallen. Hoe lang moeten we zitten? 5 jaar? 7 jaar? 10 jaar? Het kan me niets schelen. We zullen ten minste nog leven. In plaats van naar de slachtbank geleid te worden. En voor wie en wat?”

Defensieve taken

Opnieuw blijkt dat de mannen eigenlijk opgeroepen zijn om defensieve taken uit te voeren - bijvoorbeeld het verdedigen van een veroverd dorp - en niet om als stoottroepen gebruikt te worden aan het front.

Volledig scherm © RV

Hoe groot de wanhoop is, blijkt onder meer als één van de mannen vertelt hoe een medestrijder een dag eerder naar buiten ging, zich neerzette op een bankje en een kogel door zijn hoofd joeg. “Recht in zijn voorhoofd. Zelfs de dokter stond ervan te kijken. Voor de ogen van onze mecanicien. De man stapte rond en zei: ‘Ik ben het zat, ik ben het zat.’ Toen ging hij op zijn knieën zitten. We hoorden het schot om 4 uur ‘s morgens.”

Zelfdodingen

De manschappen vragen zich af of het dat is wat de legerleiding wil: massaal veel zelfdodingen. “Toen ik van het front kwam, zag ik een plas bloed en een kapotte helm. Het ging niet om iemand die had aangevallen. En toch haalde hij de trekker over. Is dat normaal? Hij wist waar hij heen zou gaan. Het is niet de eerste keer.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of online bij de chatdienst (van 17 uur tot middernacht).

