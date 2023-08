Gemaskerde Wagner-soldaten zweren wraak te zullen nemen: “Nu begint het, wees klaar voor ons”

KIJK. Urban explorers doen opvallende ontdekking in verloederd winkelcen­trum: “Hier woont iemand!”

Enkele ‘urban explorers’ doen een opvallende ontdekking in een leegstaand winkelcentrum in China. Het gebouw werd jaren geleden gesloten en ligt er verloederd bij, maar leeg is het niet. Op een middenpleintje hangen kleren keurig opgehangen. Niet veel later komt er een man tevoorschijn. Hij is er conciërge en mag er gratis wonen, in ruil voor onderhoud van het gigantische gebouw.