"Gemaskerde mannen" openen vuur in café Zuid-Afrika: 15 doden

Duizenden betogers houden sit-in aan Witte Huis om recht op abortus

Duizenden betogers is zaterdag naar het Witte Huis in Washington gestapt. Daar hebben de manifestanten een sit-in gehouden om de Amerikaanse president Joe Biden te vragen het grondwettelijk recht op abortus strenger te verdedigen. Zo riskeerden ze gearresteerd te worden, maar dat gebeurde niet. Sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof een einde maakte aan het grondwettelijk recht op abortus, kunnen staten afzonderlijk beslissen of ze abortus al dan niet verbieden: verschillende staten hebben dat al gedaan.

4:21