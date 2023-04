Gemaskerde mannen bevrijden 17-jarige moordenaar tijdens gevangenentransport in Zweden

“Belg neergescho­ten bij bendege­weld in Zweden”

Bij bendegeweld in de Zweedse stad Landskrona is een Belg neergeschoten. Dat meldt de Zweedse krant ‘Expressen’. Het is voorlopig niet bekend of hij toevallig in de buurt was of deel uitmaakte van de criminele organisatie. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis.