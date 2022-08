“Gelijkheid is niet in zicht”: VN-expert waarschuwt VS om LGBTQ+-burgerrechten te beschermen

De Verenigde Staten zou ‘the land of the free’ moeten zijn, maar dat blijkt niet te kloppen voor iedereen. Een deskundige van de Verenigde Naties heeft gewaarschuwd dat sommige deelstaatregeringen van de VS de burgerrechten van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en genderdiverse mensen gestaag ondermijnen en elimineren. Daarom hebben ze er bij president Joe Biden op aangedrongen om de beschermende maatregelen voor hen te versterken.

Victor Madrigal-Borloz, een VN-expert gespecialiseerd in deze thema’s, zei dat hij “diep gealarmeerd” is dat eerdere vooruitgang, zoals de legalisering van het homohuwelijk door het Amerikaanse hooggerechtshof in 2015, wordt bedreigd op zowel het staats- als federale niveau in Amerika. “Gelijkheid is niet binnen handbereik, en vaak zelfs niet in zicht voor leden van LGBTQ+-gemeenschappen in de VS”, zei Madrigal-Borloz na een 10-daagse reis voor de VN in de Verenigde Staten.

De opmerkingen van de deskundige komen er nadat de regering in Florida deze zomer een ‘don’t say gay'-wet heeft aangenomen, die schoolkinderen van de kleuterschool tot en met de leeftijd van 9 verbiedt om in de klas les te krijgen over seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Ondertussen vechten de staten Utah, Idaho, West Virginia en Indiana voor een verbod op deelname van transgender studenten aan schoolsporten. Daarnaast suggereerde Clarence Thomas, de rechter van het Hooggerechtshof, dat het recht op een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht teniet zou kunnen worden gedaan na de afschaffing van het abortusrecht in het hele land.

Madrigal-Borloz erkende dat Biden probeerde om een aantal anti-LGBTQ+-wetgeving van staten af te zwakken door middel van een wet die hij in juni heeft ondertekend. Dit decreet had tot doel de federale financiering stop te zetten van conversietherapie, die tot doel heeft de seksuele geaardheid van LGBTQ+-jongeren met geweld te veranderen. Het bevatte ook instructies voor de federale gezondheids- en onderwijsdepartementen om de toegang tot genderbevestigende medische zorg te verruimen en tegelijk andere manieren te vinden om wetten tegen te gaan in conservatief gecontroleerde staten die deze behandelingen voor transgender mensen verbieden.

“Gezamenlijke aanval”

Toch suggereerde Madrigal-Borloz dat de wet alleen niet de “gezamenlijke aanval” op LGBTQ+-Amerikanen zal kunnen tegenhouden. “Ik ben zeer verontrust door de doelbewuste acties die worden genomen om de mensenrechten van de LGBTQ+-gemeenschap op het niveau van de staten terug te schroeven”, zei hij in opmerkingen die de VN dinsdag verspreidde. “Het bewijs toont aan dat deze acties zich baseren op bevooroordeelde en stigmatiserende opvattingen over LGBTQ+-personen, in het bijzonder transgender kinderen en jongeren.”

Madrigal-Borloz is een Costa Ricaanse advocaat die ook doceert aan de Harvard Universiteit in Cambridge, Massachusetts. Zijn reis door de VS omvatte stops in Washington DC, Miami, San Diego en Birmingham, Alabama, aldus het persbericht van de VN.

De VN, gevestigd in New York City, voegde eraan toe dat Madrigal-Borloz staatsambtenaren en leden van de LGBTQ+-gemeenschappen ontmoette, die hem informeerden over de “aanzienlijke ongelijkheid met betrekking tot gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en huisvesting” waarmee zij te maken hebben.

