Geliefde mamabeer doodgeschoten in Italiaans dorpje, welpen vermist

Ongeloof­lij­ke beelden tonen hoe beer door straten loopt aan Gardameer in Italië

Aan het Gardameer in Italië zit de schrik er goed in nadat een bewoner dinsdagochtend plots oog in oog stond met een beer die door de straten dwaalde. Dat gebeurde in Arco, een stad met 16.000 inwoners aan de noordelijke kant van het meer. De beer is voorlopig spoorloos.