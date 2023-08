Gelekte memo van voormalig vicepremier Rusland onthult hoe het écht gesteld is met materiaal waarmee Russisch leger oorlog voert

Salmonella in kebab uit Polen, “ook België getroffen”

Volgens de Oostenrijkse gezondheidsautoriteit zijn in verscheidene landen mensen waarschijnlijk ziek geworden van salmonella in kebab van kip uit Polen. In Oostenrijk werden tussen februari en begin juli zeker 27 mensen ziek, van wie er één zelfs gestorven is, klonk het woensdag bij het agentschap Ages (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) in Wenen.