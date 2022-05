Gelekte documenten tonen repressie van Oeigoeren in Xianjiang

‘Eenzaamste olifant’ Happy zit al 16 jaar alleen in dierentuin, maar heeft de olifant mensenrech­ten?

Happy, de olifant die helemaal alleen in een zoo van New York zit, is niet happy. Een dierenrechtenorganisatie wil hem vrijkrijgen met een speciale procedure die normaal alleen voor gevangenen wordt gebruikt. De vraag is nu: geldt die ook voor dieren? Heeft een olifant in een dierentuin mensenrechten? De advocaat van de dierenrechtenorganisatie is alvast overtuigd: “Happy verdient haar vrijheid, omdat ze autonomie heeft.”

23 mei