Gelekte corona-whatsappjes: Britse minister wilde mensen “stuipen op het lijf jagen”

Ook die buitenechtelijke relatie komt aan bod in de meer dan 100.000 whatsappjes die journaliste Isabel Oakeshott, co-auteur van Hancocks boek ‘Pandemic Diaries’, aan de krant ‘Daily Telegraph’ overmaakte. Ze vond het haar plicht om de bevolking volledig inzage te doen krijgen in de Britse aanpak van Covid-19. Hancock spreekt op zijn beurt van “een gedeeltelijke en bevooroordeelde weergave die een anti-lockdownagenda moet dienen”.

Toen er foto’s in de pers gingen verschijnen van Matt Hancock die Gina Coladangelo kuste, vroeg hij aan zijn medewerkers: “Hoe erg zijn de foto’s?” Hancocks adviseur Damon Poole antwoordde: “Gezoen en onstuimige strelingen”. Waarop Hancock: “Hoe heeft iemand dat verdomme kunnen fotograferen?” De toenmalige minister gaf toe dat hij Coladangelo gekust had in zijn kantoor en dat het “niet bepaald eenmalig” was. Hij reageerde ook op de videobeelden over de affaire die gelekt werden naar ‘The Sun’: “Jeetje, niet dat daar veel nieuwswaarde in zit en ik kan niet zeggen dat het erg onderhoudend is om naar te kijken”. De liefdesrelatie zou uiteindelijk in de zoomer van 2021 tot zijn ontslag leiden.

Volledig scherm De affaire van Matt Hancock met Gina Coladangelo leidde tot het ontslag van de voormalige Britse minister van Volksgezondheid. © Photo News

Maar voor het zover was, had de toenmalige minister van Volksgezondheid er blijkbaar veel voor over om het volk de coronamaatregelen, die hij zelf dus overtrad, te laten opvolgen. Een van de discussies in de whatsappgroep van ministers en overheidspersoneel ging over het aankondigen van een nieuwe variant om het gedrag van de Britten te wijzigen. Op 13 december 2020 zei adviseur Damon Poole dat de Conservatieve parlementsleden “nu al woedend waren over het vooruitzicht” van strengere Covid-maatregelen en hij stelde voor om met de nieuwe ‘Kent-variant’ op de proppen te komen. “We jagen iedereen de stuipen op het lijf met een nieuwe variant”, pikte Hancock daarop in. “Ja, dat zal het gedrag wel grondig doen veranderen”, beaamde Poole. “Wanneer zetten we de nieuwe variant in?” vroeg Hancock. Dat gebeurde de volgende dag al. Secretaris-generaal Algemene Zaken Simon Case voegde als argument nog toe dat “angst en schuld” cruciaal zijn voor het naleven van de beperkingen. Hancock vroeg de politie om een zo streng mogelijke handhaving.

Uit de whatsappjes blijkt verder nog dat Hancock de spot dreef met de actie ‘Eat out to help out’ (ga uit eten als steun) die toenmalig minister van Financiën Rishi Sunak in augustus 2020 lanceerde. Sunak gaf klanten 50 procent korting (met een maximum van 10 pond of ruim 11 euro) in restaurants en cafés op maan-, dins- en woensdagen om zo de horeca te ondersteunen na de gedwongen sluitingen tijdens de eerste lockdown. Maar Hancock maakte van de slogan spottend: ‘Eat out to help the virus get about’ (ga uit eten om het virus te laten rondgaan). De steunactie van Sunak dééd het aantal coronagevallen inderdaad ook stijgen, vooral in zwaar getroffen gebieden waar dat “problemen veroorzaakte”. “Ik heb het uit het nieuws gehouden, maar het is ernstig”, zei Hancock op WhatsApp. Hij beweerde dat hij het kabinet van Sunak in bescherming had genomen. Anderen spraken van een doofpotoperatie die de ware gevolgen van de actie verdoezelde.

KIJK. De Britse gezondheidsminister moest door het stof na het overtreden van de coronaregels

Niet alleen het gedrag van de Britse bevolking in het algemeen baarde de overheid zorgen, blijkbaar ook dat van de toenmalige Britse premier Boris Johnson zelf. Simon Case, kabinetschef van Johnson toen, zei in een whatsappconversatie met Hancock op 30 oktober 2020: “We weten niet hoe we de mensen ertoe kunnen brengen in isolatie te gaan. We verliezen deze oorlog door het gedrag van de mensen. Het is dát wat we moeten veranderen. En dat hangt waarschijnlijk samen met het feit dat mensen over isolatie moeten horen van vertrouwde lokale figuren, niet van nationale gewantrouwde figuren zoals de eerste minister, helaas”.

Volledig scherm Matt Hancock. © AP