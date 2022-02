Geld van parochianen voor parenclubs, feestjes en drugs: sjoemelpriester 'Don Euro' krijgt celstraf wegens afpersing

Falcon-9 draagraket met nieuw pakket Star­link-satellie­ten gelanceerd

Vanop Cape Canaveral in Florida heeft SpaceX een Falcon-draagraket gelanceerd die een nieuw pakket satellieten voor zijn Starlink-constellatie in de ruimte moet afzetten, zo was rechtstreeks op de website van het ruimtevaartbedrijf te volgen.

3 februari