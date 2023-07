Gekke beelden maar ook helse chaos: deze ontsnapte dieren gingen leeuwin in Berlijn al voor

De Duitse politie is in Berlijn op zoek naar een loslopende leeuwin die mogelijk ontsnapte uit een dierentuin of circus en heeft ongeveer 60.000 inwoners opgeroepen om binnen te blijven. De leeuwin is echter niet het eerste loslopende dier dat voor heel wat chaos zorgt. Een zwarte panter op de daken van een Franse gemeente of een zebra op wandel in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Deze dieren gingen de Berlijnse leeuwin al voor.

In het beste geval gaan de ontsnapte kapoenen een paar uur op wandel en zorgen ze voor niet veel meer dan wat gekke filmpjes of foto’s. Zo ging Sero de zebra in maart dit jaar op ontdekking in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Hij zorgde voor wat verbaasde blikken toen hij doodleuk tussen auto’s trippelde op een drukke weg, maar kon na 3 uur veilig terug naar de dierentuin gebracht worden.

De Franse gemeente Armentières werd eind 2019 ook opgeschrikt door een zwarte panter die op verkenning was op enkele daken. Het dier wist zelfs binnen te dringen in een appartement, want de bewoners hadden een raam open laten staan. Ook de panter kon gewoon veilig worden weggehaald, zonder dat er gewonden vielen.

Ook in ons land wilde een rebels beestje er in de zomer van 2019 even op uit om de daken te ontdekken. De Zoo Planckendael stond even op stelten toen het kuifmakaakaapje Rojo ontsnapte en nergens meer te bespeuren was. Na een heuse zoektocht werd het aapje uiteindelijk teruggevonden, nadat een fietser het dier zag zitten op het dak van een woning in de buurt.

Dan heb je ook nieuwsgierige dieren die even twijfelen om te ontsnappen, maar dan toch beslissen om lekker thuis te blijven. Bezoekers in de Nederlandse dierentuin Diergaarde Blijdorp schrokken even van een rebelse zeeleeuw toen het dier uit het water sprong en even op de metershoge ruit van zijn verblijf bleef hangen. Gelukkig sprong hij al snel weer het water in. “Af en toe vertonen jongvolwassen zeeleeuwmannetjes wat puberaal gedrag”, klonk het bij de dierentuin.

Andere ontsnapte dieren vormen zo’n groot risico dat een moeilijke beslissing moet genomen worden. In mei 2021 werden bijvoorbeeld twee bruine beren doodgeschoten door medewerkers van een Britse dierentuin nadat ze ontsnapt waren uit hun verblijf. Ze hadden een omgevallen boom gebruikt om in een aangrenzend verblijf te geraken, waar ze een zwijn aanvielen. Bruine beren zijn enorm sterk en gevaarlijk, en het kalmeringsmiddel zou na 20 minuten pas beginnen werken. De medewerkers van de dierentuin zagen dus geen andere oplossing: de dieren moesten doodgeschoten worden.

In een paar gevallen is het in het verleden ook al volledig misgelopen. Zo ontsnapte er tijdens een nacht in 2018 een jaguar, Valerio, uit zijn kooi in de Audubon Zoo in New Orleans. Dat merkten de verzorgers pas de volgende ochtend op. Snel daarna kon Valerio verdoofd worden, maar de jaguar had zijn slag al kunnen slaan. Het dier was in de nacht van kooi tot kooi gegaan en had acht dieren dodelijk verwond.

Andere dieren hadden het dan weer gemunt op de bezoekers. In 2007 werd Bokito, een gorilla in de Nederlandse zoo Diergaarde Blijdorp, wereldnieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte en vier mensen verwondde. Eén vrouw die hem vrijwel dagelijks bezocht, werd meegesleurd en was er erg aan toe. De gorilla kon uiteindelijk gelukkig gevangen worden nadat hij met een pijltjesgeweer verdoofd werd. Ondertussen is de wereldberoemde gorilla overleden.

De ontsnapping van twee witte tijgers in een Indonesische zoo liep af met het ondenkbare. Een van de dieren doodde namelijk een werknemer toen die de tijgers probeerde tegen te houden. De dieren konden ontsnappen na een aardverschuiving en een overstroming die hun verblijf hadden beschadigd. “De aardverschuiving creëerde een groot gat in het verblijf van de tijgers, waardoor ze konden ontsnappen”, klonk het.