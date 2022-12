Gek of geniaal? Vlaamse tech-kenners over de bizarre poll van Elon Musk: “Het resultaat is een brokkenparcours”

Duitsland riskeert door Europese minister­raad buitenspel te worden gezet over gasprijs­pla­fond

De Europese ministers van Energie wagen vandaag een nieuwe poging om een akkoord te vinden over de invoering van een markcorrectiemechanisme voor de groothandel in gas. Het is de bedoeling om tot een compromis te komen dat door alle 27 lidstaten gedragen wordt, maar als het tot een stemming komt, dreigt Duitsland buitenspel te worden gezet. "Ik hoop op een unaniem akkoord, maar het is mijn bedoeling om vandaag de blokkeringsminderheid te breken en dan is een gekwalificeerde meerderheid ook een van de opties", zei de Tsjechische voorzitter, minister Jozef Sikela, bij aanvang.

19 december